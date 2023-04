Fondi europei per innovazione e digitalizzazione

Oltre 580 milioni di euro per lo sviluppo regionale e sociale. Sono quelli previsti per le Marche dalla programmazione dell’Unione Europea per il periodo 2021- 2027 per ricerca e innovazione nelle imprese, per incentivare la digitalizzazione, per consolidare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese. Saranno disponibili nei prossimi mesi attraverso bandi, agevolazioni, sovvenzioni e incentivi. La Cna di Macerata ha predisposto un servizio di consulenza, informazione e assistenza per aiutare le imprese a cogliere tutte le opportunità. "Vogliamo informare le imprese ogni volta che esce un bando o una qualsiasi agevolazione - sottolinea il direttore Massimiliano Moriconi -. E’ già attiva una newsletter che segnala l’opportunità e la presenta con schede chiare e sintetiche. Dal 13 aprile, nelle sedi Cna di Macerata e Civitanova sarà aperto uno sportello informativo, in cui sarà possibile incontrare un esperto e valutare senza costi il progetto dell’impresa". Lo ’Sportello bandi Cna’ avrà come referente Leonardo Virgili. Sarà attivo su prenotazione dalle 9 alle 13 a Macerata giovedì 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio. A Civitanova, invece, martedì 18 aprile, 2 e 16 maggio, 6 e 20 giugno, 4 e 18 luglio. Per aiutare le imprese nella pianificazione degli investimenti, Cna offre gratuitamente la guida ai fondi europei. Tutte le info al numero 0733.279528 o via mail a [email protected]