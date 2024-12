Foolad Sirjan supera Cucine Lube Civitanova 3-2 nel Mondiale di pallavolo

Foolad Sirjan ha superato Cucine Lube Civitanova con un punteggio di 3-2 nel Mondiale di pallavolo, tenutosi a Uberlandia. La partita è stata caratterizzata da alti e bassi, con i biancorossi che hanno commesso numerosi errori, soprattutto in battuta.

Nel primo set, nonostante un miglioramento grazie a Chinenyeze, la Lube non è riuscita a rimontare, chiudendo 25-21 per Foolad. Nel secondo set, la Lube ha mostrato una prestazione migliore, vincendo 14-25 grazie a cinque ace, con Lagumdzija in evidenza.

Il terzo set è stato combattuto, con Civitanova che ha rischiato più volte di andare sotto di tre punti. Tuttavia, grazie a un ace di Nikolov e un muro di Dirlic, la Lube ha chiuso 24-26. Nel quarto set, nonostante un vantaggio di 17-20, la Lube ha perso 25-23 a causa di errori decisivi.

Nel quinto set, Foolad ha mantenuto il vantaggio, chiudendo 16-14. La sconfitta complica il percorso di Civitanova nel torneo, che ora deve affrontare i brasiliani del Praia.