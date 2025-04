Frana in via Madonna di Loreto, 200mila euro per la sistemazione

Un investimento di oltre 200mila euro per sistemare la frana in via Madonna di Loreto. "Abbiamo partecipato a un bando regionale che purtroppo non si è concretizzato - spiega il sindaco Andrea Gentili (nella foto) -. Nonostante ciò, ci siamo attivati subito come giunta per intervenire con risorse comunali. Un investimento da 207.000 euro mediante mutuo per realizzare una palificata di contenimento, un nuovo guardrail e il rifacimento del manto stradale".

L’intervento che inizierà nei prossimi giorni, quindi, prevede la costruzione di una palificata a protezione della sede stradale, per un tratto di circa 50 metri, l’installazione di un guardrail per un tratto di 72 metri e la realizzazione un nuovo manto stradale sull’intera area interessata dai lavori. "Nel bilancio 2026 - prosegue ancora il sindaco - saranno stanziati ulteriori fondi per il rifacimento di altri tratti di via Madonna di Loreto, mentre nei giorni scorsi abbiamo annunciato anche la riqualificazione dell’area verde di Fontanelle. Il progetto è stato affidato allo studio di progettazione, Architetto Giacomo Tolozzi e, tra fine giugno e metà luglio, partiranno i lavori. Un luogo a lungo abbandonato tornerà a essere uno spazio accogliente per tutti, con un’area giochi per i bambini e una zona fitness per gli adulti. Quindi, prosegue l’impegno quotidiano a favore della nostra comunità".