Francesca Di Emidio e Lorenzo Di Bella alle Serate musicali

Oggi alle 18, nell’auditorium del Centro mondiale della poesia appuntamento con le Serate musicali, la stagione concertistica organizzata dalla Civica scuola di musica Gigli. Protagonista Francesca Di Emidio, giovane pianista allieva del maestro Lorenzo Di Bella, vincitrice di categoria in diversi concorsi musicali. Il concerto si apre con la Sinfonietta Gigli, diretta da Lorenzo Di Bella, che eseguirà la Serenade di Elgar per orchestra d’archi. Francesca Di Emidio proporrà il Notturno op.48 n.2 e la Ballata n.3 op.47 di Chopin. Si conclude con il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Beethoven.