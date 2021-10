Macerata, 31 ottobre 2021 - Un giovane uomo ha perso la vita ieri pomeriggio, cadendo da una falesia nel territorio di Pioraco. Si tratta di Francesco Gentilucci, detto "Paco", un 34enne di Matelica da sempre appassionatissimo di tutti gli sport della montagna. Scalatore esperto e attento, è difficile capire come sia potuto accadere l’imprevisto che purtroppo gli è costato la vita.

Gentilucci, ieri, era andato con un amico alla falesia chiamata "La spiaggia". Un posto che lui conosceva bene e dove era andato già tante altre volte. Dopo la salita però, al momento di ridiscendere, qualcosa è andato storto: intorno alle 15.45, mentre si stava calando con le corde e l’attrezzatura necessaria, il matelicese è precipitato di sotto, facendo un volo di oltre quindici metri. Il compagno di cordata non ha potuto fare nulla per fermarlo.

Subito è partita la chiamata al 118 e sul posto con i sanitari si sono precipitati anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Macerata. Il 34enne era ancora vivo all’arrivo dei soccorritori, ma si è capito subito che le sue condizioni erano gravissime. I sanitari del 118 hanno chiesto il decollo dell’eliambulanza dall’ospedale regionale di Torrette, mentre Francesco Gentilucci veniva stabilizzato e bloccato sulla barella. Purtroppo, però, le lesioni che aveva riportato durante la caduta erano troppo gravi, e appena è atterrato l’elicottero di "Marche Soccorso" per portarlo in volo all’ospedale regionale di Torrette, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pioraco e dalla compagnia di Camerino, per tutti gli accertamenti del caso. Le indagini dei carabinieri sono in corso per cercare di capire come sia potuto succedere questo tragico incidente, a due ragazzi esperti di quel tipo di attività sportiva. I controlli dei carabinieri in particolare, a quanto sembra, si concentreranno su un nodo di sicurezza dell’imbracatura di Gentilucci, fatto forse non a regola d’arte. Ma su questo le ipotesi sono ancora tutte da verificare.

Il 34enne matelicese aveva comunque tutta l’attrezzatura necessaria per affrontare la parete e la discesa, e non ci sono degli elementi che possano fare pensare a un gesto sconsiderato oppure a un comportamento imprudente da parte sua. La notizia della morte improvvisa del matelicese di 34 anni ha sollevato un profondo cordoglio nella sua città e non solo, visto che Gentilucci era una persona molto attiva nel campo dei vari sport della montagna, molto conosciuto e stimato. La salma è stata dunque composta nell’obitorio dell’ospedale di Camerino ed è a disposizione della Procura.