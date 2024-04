Fuga di gas durante i lavori per la fibra. Allarme a Piediripa: sei famiglie evacuate, chiusi otto negozi

Sei famiglie fuori casa e otto negozi chiusi, a causa di una massiccia fuga di gas a Piediripa. L’allarme è arrivato verso mezzogiorno e subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Come si è scoperto ben presto, durante i lavori in corso in via Cluentina, davanti al civico 85, per la posa della fibra ottica, è stata provocata la rottura di una conduttura del gas, che ha iniziato a uscire in maniera piuttosto copiosa. Sul posto sono accorsi polizia locale e carabinieri, per evacuare gli edifici e chiudere la strada alle auto e anche ai pedoni, nel tratto interessato dalla perdita di gas: via Cluentina e via Primo Maggio, la zona dell’ufficio postale, del negozio Trony e della Romcaffè, per intenderci. Tutto quello che era nel raggio di 200 metri dalla perdita, un’area di circa mille metri quadrati, è stato chiuso per precauzione. Clienti e commercianti, così come i residenti, sono stati invitati a uscire dalle abitazioni e dai negozi e ad allontanarsi dalla zona. La preoccupazione, infatti, era che il gas avesse creato delle sacche, infiltrandosi nelle cantine o nelle fogne, e che in questo modo si potessero scatenare esplosioni. Per sicurezza, è stata anche staccata la corrente elettrica a tutta l’area, così da evitare inneschi accidentali. L’interruzione del traffico lungo il tratto della provinciale ha causato per tutto il pomeriggio ripercussioni alla viabilità fino alla superstrada Civitanova-Foligno. Sei nuclei familiari, con una quindicina di persone, sono stati costretti a trascorrere la notte fuori casa. Per tutto il pomeriggio i tecnici dell’Italgas hanno lavorato per riparare il guasto alla tubatura, con la collaborazione dei vigili del fuoco e dei loro mezzi speciali, Sull’accaduto e su come procedere si è tenuto anche un summit in prefettura. In base a quanto concordato con il tavolo di coordinamento, l’area è stata isolata e delimitata. "In piazzale Salvo D’Acquisto abbiamo voluto allestire un presidio per i cittadini, per qualsiasi loro necessità, e per la viabilità – spiegano il comandante della Polizia municopale Danilo Doria e il vice sindaco Francesca D’Alessandro -. Italgas e vigili del fuoco devono finire di mettere in sicurezza l’area, e in mattinata (oggi, ndr) faranno le ultime verifiche sulle abitazioni, per accertare che non sia rimasto il gas in cantine o tombini. I cittadini hanno compreso la situazione, hanno trovato sistemazione dai parenti, una persona ha anche messo a disposizione la sua casa. C’è stato molto spirito di solidarietà".