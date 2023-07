Fumogeni in campo: Daspo a due tifosi

Sanzioni pesanti per due tifosi maceratesi, dopo i disordini durante la partita con l’Osimana. Un ventenne ha avuto dalla questura di Ancona il Daspo per un anno, che lo terrà lontano da qualsiasi manifestazione sportiva, olimpiadi comprese; un quarantenne invece, già sanzionato in passato, ha avuto un Daspo di cinque anni, inoltre per due anni dovrà presentarsi in questura ogni volta che la Maceratese scende in campo. Lo scorso ottobre, durante l’incontro di calcio Osimana-Maceratese del campionato di Eccellenza, erano stati accesi dei fumogeni. Con le immagini registrate ed esaminate dalla polizia scientifica, i tifosi ritenuti responsabili di quei lanci sono stati individuati, e poi identificati dalla Digos di Macerata, grazie all’operato della Squadra Tifoseria. I due dunque sono stati denunciati dal commissariato di Osimo. Ora i maceratesi, un ventenne e un quarantenne, non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva. Per uno dei due il Daspo durerà un anno, per l’altro cinque. Inoltre per il quarantenne il questore ha proposto anche l’obbligo di firma in questura per due anni, ogni volta che gioca la Maceratese. Questa è una misura particolarmente rigida, ma gli inquirenti hanno spiegato che il tifoso era stato già sanzionato con un Daspo. Il giudice per le indagini preliminari di Ancona Carlo Masini ha convalidato la misura, condividendo le disposizioni del questore di Ancona Cesare Capocasa. "Continua l’impegno della polizia di Stato - commenta quest’ultimo - affinché le manifestazioni sportive si svolgano nel rispetto della legge e assicurando momenti di intrattenimento senza problemi di sicurezza eo ordine pubblico".