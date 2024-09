Furgone a fuoco nella notte. L’ipotesi di un cortocircuito

Fiamme nella notte, brucia un autocarro adibito al trasporto e alla vendita di frutta e verdura. L’allarme è scattato poco dopo l’1.45 di ieri, nel piazzale che si trova all’altezza della rotatoria alla fine di Porto Recanati, lungo la statale adriatica. Lì si trovava in sosta un furgone per la vendita di frutta e verdura, di proprietà di un 53enne. Improvvisamente, le fiamme hanno divorato il mezzo. Poco prima erano state viste delle scintille sotto il mezzo e poi il fuoco, che ha interessato la parte anteriore e la cabina e che in un attimo si sono propagate, distruggendo l’autocarro. All’interno c’erano delle cassette di prodotti. Sul posto i vigili del fuoco di Civitanova e, in supporto, una squadra di Osimo. I pompieri, usando il liquido schiumogeno, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e l’area. Oltre ai pompieri, che sono rimasti sul posto fino alle 4, sono intervenuti anche i carabinieri. Non sono state trovate tracce di dolo; da chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito. Le indagini sono in corso.

Chiara Marinelli