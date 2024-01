Futuro coach: si profila il clamoroso ritorno di Medei

E se il sostituto di Blengini a fine stagione fosse lo stesso coach che gli subentrò nel 2017? Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su una pista rimasta nascosta e…conduce a Giampaolo Medei (foto). Dopo il mancato ingaggio di Piazza, che era in parola con la Lube ma alla fine ha scelto di sposare ancora il progetto Milano, la dirigenza biancorossa avrebbe sondato il terreno con il tecnico maceratese. E attenzione perché siamo ben oltre le frasi al condizionale, dalla Polonia dove Medei sta allenando un club importante come l’Asseco Resovia (eliminato dalla Champions, giorni fa ha giocato a Trento) non ci giungono smentite circa la trattativa ma solo conferme. Classe 1973, potrebbe dunque essere Medei l’allenatore della Lube del futuro, anche perché a marzo 2023 aveva rinnovato per un altro anno e, dopo tante esperienze all’estero vorrebbe rientrare in patria. L’altro eventuale cavallo di ritorno, pure lui espressione del territorio come il settempedano Giuliani, resta invece candidato più defilato. Quando Medei venne chiamato aveva appena vinto al Coppa Cev con i francesi del Tours, era un uomo che conosceva tutto della Lube essendoci stato con più incarichi (vice di De Giorgi nello Scudetto 2006). Nella stagione 2017-2018 fu clamorosamente sfortunato perché quella Lube raggiunse 5 finali su 5 competizioni stagionali ma le perse tutte. Più nel dicembre 2018 anche il Mondiale contro Trento.

Andrea Scoppa