Giornate Fai d’autunno. Gli apprendisti ciceroni sono stati molto bravi a diffondere il bello

Oltre 150 studenti sono stati impegnati come "apprendisti ciceroni" per le Giornate Fai di autunno, che nello scorso fine settimana hanno aperto al pubblico borghi, centri storici e palazzi della provincia. I ragazzi e le ragazze coinvolti hanno interpretato con entusiasmo, impegno e diligenza l’iniziativa del Fai e con le loro ricche e appassionate presentazioni hanno riscosso l’apprezzamento dei numerosi visitatori. Per questo la delegazione Fai di Macerata, coordinata da Giuseppe Rivetti, rivolge un particolare ringraziamento alle dirigenti dell’Ite Gentili di Macerata, Alessandra Gattari, e del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata, Angela Fiorillo, nonché ai docenti Cinzia Picciola, Susanna Ghelardi, Federica Manoni ed Elena Bonvecchi dell’Ite, e Margherita Apolloni, Stefano D’Amico e Giacomo Canullo del liceo Leopardi per aver coordinato le rispettive presentazioni. Un ringraziamento alla dirigente dell’istituto comprensivo Badaloni, Anna Maria De Siena, e alla professoressa Barbara Caterbetti che hanno programmato un interessantissimo e variegato percorso cittadino.

Nella convinzione che "il bello educa", e per questo risulta fondamentale incontrarlo quanto prima, le delegate Maurizia Cirilli e Annalù Rinaldi anticipano il prossimo appuntamento con gli studenti della primaria e secondaria di primo grado attraverso le "Giornate Fai per le scuole", previste per le giornate dal 20 al 25 novembre. In questa occasione, come protagonisti nelle vesti di "apprendisti ciceroni" saranno gli alunni degli istituti comprensivi di Montecassiano, Treia, del Convitto nazionale e della Alighieri di Macerata. A questi ultimi il Fai augura un buon lavoro, rivolgendo ancora una volta un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso il successo dell’iniziativa appena conclusa.

Paola Pagnanelli