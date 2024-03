Giovani protagonisti: musical, 130 nuovi alberi, caccia alle uova pasquali e tavola rotonda

Varo in grande stile per il Festival dell’umana sostenibilità (19 marzo-27 aprile), ieri a Montecosaro, nel "Giardino dei tulipani" (HortusTrade, strada provinciale 485) di Moreno Castagna e Matteo Porfiri. "Partito come Festa degli alberi, quale incontro di bimbi e famiglie per ’socializzare’ in un Comune, unico in provincia, con un trend di 500 abitanti in crescita ogni anno, abbiamo voluto fare un ulteriore salto di qualità – ha spiegato Stefano Cardinali – per sintonizzarci sulle onde del rispetto dell’ambiente e delle persone, per vivere relazioni umane significative nel paese che abitiamo". Temi clou: ambiente e creato, sulla scia del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, che ha calcato molti luoghi ameni delle Marche fondando fraternità, e dell’insegnamento di Papa Bergoglio. "Da Francesco a Francesco" ha sottolineato ancora Cardinali, con il presidente Bruno Massaccesi ed uno staff di oltre cento giovani dell’Associazione "Il Borgo", che ha chiamato a raccolta un’infinità di persone, aziende ed associazioni per riproporre in maniera ancor più ampliata la manifestazione dell’anno passato. Cinema Moderno, parrocchia e Parco dell’Annunziata i punti d’incontro di un intero paese per il musical "Forza venite gente" (tre serate), il recital e musica (Viviana De Marco ed équipe artistica), il Memorial podistico Silvano Marignani (promosso da Atletica Civitanova, presidente Sergio Bambozzi). I giochi coinvolgeranno 600 bimbi, alla caccia di "4.000 uova pasquali" nascoste nel verde. Una bici in premio per chi ’scoverà’ l’uovo d’oro. Per i piccoli stampato anche il fumetto "Le avventure di Superborghetto" da leggere e colorare in casa (storia di David Marignani, disegni di Martina Stefanelli). Nel Parco Europa, invece, piantumazione di 130 nuovi alberi: tigli per le scuole Lussu, Mandela e Ricci. Al Teatro delle Logge, infine, tavola rotonda (il 27 aprile) sull’Economia di Francesco, che verrà conclusa da Lorena Bianchetti, volto noto di Rai Uno, che conduce "A sua immagine", sovente con ospiti marchigiani: il prof. Luigino Bruni (economista) e Rosanna Virgili (teologa). Il dibattito sarà dedicato in particolare ai giovani per focalizzare nuovi modelli economici. Relatori (dopo lo spazio musicale di Marta Porrà ed il saluto dell’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio) Fra’ Andrea Ricatti, responsabile pastorale universitaria frati minori Marche (membro di The Economy of Francesco) ed esponenti del Movimento dei Focolari (tra cui Romano Ruffini) per promuovere una cultura economica improntata alla gratuita-reciprocità. Ci saranno esperienze d’imprenditori, tra cui Marta Baldassarri (Sartoria marchigiana) di Ripe San Ginesio, segnalata da Confartigianato marketing su "Linea Verde" una settimana fa. Sono intervenuti alla presentazione del Festival dell’umana sostenibilità anche Giorgio Tanoni (Adriatica Oli), Katia Capriotti (vice preside S. Agostino) e Debora Iannacci.

Ennio Ercoli