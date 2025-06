Gira in centro a tutta velocità. Inseguito e bloccato dai carabinieri

Al volante della sua auto, sfreccia tra le vie del centro, mettendo in pericolo i passanti, ma anche gli altri automobilisti. Nei guai un 33enne. I carabinieri della Stazione di Matelica hanno denunciato un 33enne matelicese, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, alla guida della sua autovettura, è stato notato mentre transitava a forte velocità per una delle vie centrali di Matelica effettuando manovre azzardate e mettendo in pericolo l’incolumità sia dei passanti che degli altri automobilisti.

Il 33enne, intercettato da una pattuglia della Stazione di Matelica, non ha ottemperato all’ordine di fermarsi imposto dai carabinieri, spingendo il piede sull’acceleratore e cercando di far perdere le proprie tracce, ma è stato inseguito dalla pattuglia e costretto a fermarsi alcuni chilometri più avanti. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il 33enne di Matelica è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

c. m.