Giudice di pace. Cernetti va in pensione

È arrivato il momento della pensione per Adriano Cernetti (nella foto), 61 anni, che vive a Montelupone. Cernetti da tempo ricopre il ruolo di cancelliere penale negli uffici del giudice di pace di Macerata. Oggi è in programma un momento conviviale tra colleghi di lavoro per festeggiare questo importante traguardo per Cernetti.

Una figura importante, un pilastro della cancelleria penale: una personalità brillante e sempre disponibile con tutti. Così lo hanno definito i colleghi di lavoro, che lo ringraziano e lo salutano con affetto.