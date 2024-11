Gli incassi delle multe per una nuova rotatoria

La sicurezza stradale torna al centro dell’agenda amministrativa di Recanati con un passo concreto verso la realizzazione di una rotatoria in uno degli incroci più critici della città, quello tra la Strada dei Pali e via Nazario Sauro, sotto Palazzo Bello. Un tratto di strada tristemente noto per i frequenti incidenti, anche gravi, che negli anni hanno messo in evidenza la necessità di un intervento strutturale. L’annuncio è arrivato dopo un incontro istituzionale, svoltosi martedì scorso in Regione Marche, a cui hanno partecipato il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, gli assessori al Bilancio, Sabrina Bertini, e ai Lavori pubblici Roberto Bartomeoli, l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e il responsabile Anas per le Marche Paolo Testaguzza. L’obiettivo principale del vertice è stato definire un percorso condiviso per destinare circa 570mila euro, derivati dai proventi delle multe stradali, alla costruzione della rotatoria. "L’incrocio tra via strada dei Pali e via Nazario Sauro rappresenta da anni un punto critico della viabilità recanatese, con una lunga lista di incidenti che hanno spesso avuto conseguenze molto serie – ha sottolineato il sindaco Pepa –. Abbiamo deciso di mettere la sicurezza dei cittadini al primo posto e lavorare per risolvere questa situazione una volta per tutte". Il progetto prevede di completare l’iter amministrativo nei prossimi mesi e di arrivare all’affidamento dei lavori entro il 2026. L’intervento non si limiterà alla sola rotatoria della Strada dei Pali: si è discusso anche della necessità di una seconda rotonda, strategica per un altro accesso alla città, lungo la direttrice verso Macerata, altrettanto importante quanto pericolosa perché si tratta dell’incrocio fra quattro arterie stradali all’altezza della cosiddetta "svolta di Macerata", sopra il quartiere Le Grazie e vicino allo stabilimento della Fratelli Guzzini. L’intesa tra Comune, Regione e Anas è stata possibile grazie alla volontà Comune di destinare i fondi delle multe – pari a circa la metà dell’incasso totale – a interventi di sicurezza stradale. L’Assessore Baldelli ha sottolineato l’importanza di interventi infrastrutturali strategici per migliorare la viabilità.