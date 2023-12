Gli ingegneri dedicano una sala convegni a Carlo Cingolani

"Grazie Carlo Cingolani, colonna portante e guida, ma, soprattutto, grande amico. Un caloroso grazie per aver donato all’ingegneria un esempio di professionalità e correttezza ineguagliabile". Con questa motivazione, l’Ordine degli Ingegneri di Macerata ha deciso di intestare un sala convegni all’ingegnere Carlo Cingolani, dirigente dell’Ufficio Tecnico e Urbanistico di Civitanova per quasi quarant’anni, nonché presidente dell’Ordine provinciale dal 1984 al 2013. L’intestazione è avvenuta venerdì, alla presenza di molti professionisti e dei consiglieri dell’Ordine nazionale Felice Monaco e Alberto Romagnoli. Presenti anche le figlie Cristina e Francesca, il genero Alfredo Perugini e i nipoti. Nel corso della cerimonia, sono state spese parole di apprezzamento per Carlo Cingolani, e ricordate le sue capacità professionali e dirigenziali, la simpatia, la schiettezza e la sua innata spontaneità nei rapporti sociali.