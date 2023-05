Grande anteprima al palasport con Fantastic Negrito

La pioggia non ferma la musica di Fantastic Negrito. Atteso il concerto a San Severino oggi alle 21,30. Si tratta della grande anteprima del 32° San Severino Blues che si terrà al palasport Ciarapica in via Mazzini 33. San Severino Blues si è assicurato una delle sole tre date che Fantastic Negrito tiene a maggio in Italia, dopo l’apertura di ieri al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Xavier Dphrepaulezz, in arte Fantastic Negrito, originario di Oakland, California, vince nel 2015 il primo NPR Tiny Desk Contest. Grazie alla sua originale miscela di blues, R&B, gospel e rock negli anni seguenti Negrito si aggiudica tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album con i dischi The Last Days of Oakland (2017), Please Don’t Be Dead (2019) e Have You Lost Your Mind Yet? (2021), eguagliando in questa performance i grandi Robert Cray, Stevie Ray Vaughan e Taj Mahal. Conquista così un vasto pubblico, anche oltre il genere blues. Negrito s’imbarca poi in tour con personaggi che vanno da Sturgil Simpson a Chris Cornell, collabora in studio con Sting e E40, lancia la sua etichetta Storefront Records, si esibisce a Lollapalooza, Glastonbury, Newport Folk, Bryon Bay Blues ed in quasi tutti gli altri grandi festival e fonda Revolution Plantation, una fattoria urbana finalizzata all’educazione e all’empowerment dei giovani.