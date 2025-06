Grosso furto di cavi elettrici da una ditta. I carabinieri denunciano un 28enne

Per un ingente furto di cavi elettrici, è stato denunciato un 28enne. Al termine delle indagini i carabinieri della stazione di Montelupone hanno denunciato a piede libero un giovane romeno di origini romene, domiciliato in provincia di Rovigo e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è ritenuto responsabile del furto di una grossa quantità di cavi elettrici, rubati dall’interno di un capannone in ristrutturazione di una ditta del posto.

Le indagini erano scattate dopo la denuncia da parte del titolare dell’azienda, che si era presentato alla stazione dei carabinieri di Montelupone per segnalare il furto.

Il malvivente è stato individuato dai carabinieri grazie all’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. I filmati delle telecamere infatti hanno permesso di risalire all’identità del giovane romeno, individuato come l’autore materiale del furto e quindi denunciato.