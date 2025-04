Ruba la bici a un pensionato, denunciato un 34enne

Un 34enne tunisino, residente a Loreto e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato perché aveva rubato una e-bike lasciata fuori da un supermercato, facendosi però incastrare dalla telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Porto Recanati.

L’episodio incriminato risale al 19 aprile, quando un pensionato che vive in città aveva lasciato la sua e-bike vicino a un supermercato. Ma al suo ritorno, il mezzo era sparito e così si è recato nella caserma dei carabinieri, depositando una denuncia per il furto subito. Da lì i militari dell’Arma hanno avviato degli approfondimenti sulla vicenda. E determinante si è rivelata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, che ha consentito ai militari di identificare il responsabile, ossia il 34enne tunisino, immortalato dalle telecamere mentre passava all’azione.

Per questo l’uomo è stato denunciato a piede libero. Inoltre è stato tempestivo l’intervento di un carabiniere fuori servizio, che immediatamente è riuscito a recuperare la bici del pensionato: era stata nascosta all’interno della pineta Volpini, sul lungomare sud. Il mezzo è stato poi restituito al legittimo proprietario.