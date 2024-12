Guasti ai tubi, niente acqua in due quartieri

A causa di due rotture di un tubo, ieri è stata interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in parte del centro e in contrada Pianarucci a Tolentino. L’Assm è intervenuta con le squadre coordinate dal direttore Sandro Meschini, che si sono attivate per individuare il punto del guasto. E già in tarda mattinata si è potuto gradualmente ritornare alla normalità.

Un’altra emergenza a Tolentino si è registrata sotto alla galleria Europa, dove una panchina verso via Tambroni è stata utilizzata per bivaccare, con bottiglie e sporcizia ovunque. Allertato il capo area di Cosmari Paolo Domizi, un operatore è intervenuto per pulire e sistemare la zona. "Voglio ringraziare – ha sottolineato il sindaco Sclavi – il Cosmari, Paolo Domizi e l’operatore che, dopo la mia segnalazione si sono attivati per ripulire. Inoltre la mia gratitudine va all’Assm, per la soluzione dei problemi all’acquedotto".

Intanto è confermato fino a fine anno il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri a Tolentino, per il rischio di crisi idrica. Previste sanzioni da da 25 a 500 euro.