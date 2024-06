GustaPorto ai nastri di partenza. Assaggi, mostre e laboratori

Al via il ricco week end di GustaPorto, sede di tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità: la manifestazione che apre l’estate civitanovese. Si comincia oggi alle 18 con il momento inaugurale al Club Vela. Domani alle 11 è il Mercato Ittico comunale ad essere protagonista per esplorare le nuove dimensioni del futuro blu, con l’Agorà "Esperienza Porto!". Condotto dalla presentatrice televisiva Veronica Maya, vedrà confrontarsi sull’argomento i protagonisti del porto: dalla Guardia Costiera ai pescatori, insieme a nutrizionisti, a esperti provenienti anche da altre aree dell’Adriatico ed al mondo universitario. L’Agorà presenta anche un vero e proprio "GustaPorto show" con l’assaggio in anteprima delle pietanze marinare inedite preparate dai ristoratori civitanovesi e la premiazione delle migliori vetrine a tema degli esercizi commerciali. Sempre domani, dalle 16 fino a sera, Largo Caduti sul Lavoro (piazzale del Mercato Ittico) insieme allo Scalalaggio Anconetani diventa il GustaPorto Village. Qui si potrà degustare il Port Food. Nel pomeriggio, condotto da Sara Santacchi, spazio all’arte in cantiere con il live painting di Alessandro Pizzuti, alle iniziative speciali come quella di Alessandro Gattafoni e le 125 miglia per un respiro. In programma anche laboratori ed attività per bambini con Natural Toys e la lezione divertente "What do you fish" con Wall Street. Alle 18 i Moletti si aprono al pubblico con assaggi e racconti delle attività che si svolgono in questi "avamposti sul mare". Sempre alle 18, all’hotel Dimorae, si apre la mostra di Mario Barboni, pescatore-fotografo. Domenica, dalle 10, la rievocazione della tradizionale attività di pesca con la sciabica, curata da C.E.A.