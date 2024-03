"GustaPorto" tra gli appuntamenti più attesi di ’Tipicità 2024’

Civitanova continua la sua promozione turistica, a Tipicità arriva anche GustaPorto. Dopo la Bit di Milano, il Comune presenta gli eventi e le proposte per la stagione turistica alle porte a Tipicità Festival 2024, a Fermo, dal 9 all’11 marzo prossimi. Ad annunciare la partecipazione all’evento è il sindaco ed assessore al turismo, Fabrizio Ciarapica, che sottolinea il consolidarsi del legame tra Civitanova e Tipicità: un festival che, negli anni, promuove e valorizza le prelibatezze marchigiane e le proposte turistiche. Con lo slogan "Armonia di sapori e territori", Tipicità Festival propone tre giorni di novità presso i diecimila metri quadri allestiti al Fermo Forum, con più di centocinquanta eventi in programma e quasi duecento espositori dalle Marche, dall’Italia e dal mondo. Civitanova sarà presente con un proprio spazio allestito presso il padiglione "Experience". Il momento centrale sarà l’evento speciale di lancio studiato per promuovere l’edizione 2024 di GustaPorto, in programma a Civitanova il prossimo 15 giugno. Alle ore 16.30 di domenica 10 marzo, presso il Teatro delle Esperienze di Tipicità Festival, si svolgerà la presentazione con degustazione "GustaPorto: lo spettacolo del mare". Le tradizioni del mare, le leggende e le arti del porto interpretate dal gruppo di animazione di Contemporanea 2.0 e con le proposte gastronomiche a cura di Leonardo Pepa di Noi Restaurant. L’evento sarà condotto dalla giornalista Sara Santacchi, con l’intervento del sindaco Fabrizio Ciarapica. Lunedì 11 marzo, alle 17, in Sala Raffaello, sarà presentato in anteprima il Grand Tour delle Marche 2024 e la tappa di Civitanova con GustaPorto, alla presenza di Beppe Convertini di Rai 1.