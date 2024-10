I biancorossi pronti per Milano : "La Lube è più forte, gioca meglio"

Vigilia della prima trasferta di campionato per la Lube, pronta a partire questo pomeriggio alla volta della Lombardia. Domani, nell’insolito orario delle 15.20, la squadra di Medei farà visita all’Allianz Milano per il secondo turno di SuperLega e avrà nuovamente accesi su di sé i riflettori tv. Pure con un "upgrade", perchè dopo la diretta su Rai Sport del match inaugurale contro Padova, domani ci saranno nientemeno che le telecamere di Rai2. Civitanova dovrà vedersela contro una squadra capace di sfiorare la finale scudetto un anno fa (eliminata in semifinale da Perugia) e che ha conquistato i danni di Trento l’importante terzo posto valso la storica qualificazione alla Champions League. Di quel gruppo arcigno coach Piazza ha perso pilastri come Ishikawa e Loser, entrambi approdati in Umbria, ma ha comunque il totem Kaziyski, l’emergente Porro in regia (idea della Lube per il post De Cecco ma i costi dell’operazione erano alti e il presidente meneghino Fusaro un osso duro) e confida nella definitiva esplosione dell’opposto Reggers. Giunto in Italia nell’estate del 2023, il 21enne ha sorpreso tutti nella scorsa stagione strappando il posto da titolare proprio al neobiancorosso Dirlic.

Reggers, seconda partita di campionato in arrivo, per voi doppiamente importante dopo l’avvio shock, con il ko 3-0 a Taranto. Cosa è successo?

"Abbiamo giocato male una brutta prova. Può capitare perchè la prima partita è sempre difficile, la squadra è abbastanza cambiata, ci serve solo un po’ di tempo".

L’anno scorso avete iniziato la SuperLega con tre sconfitte e proprio contro la Lube ecco la vittoria-svolta, ci riproverete magari con Reggers ancora Mvp?

"Magari, in quel 3-0 ho segnato sempre (65% d’attacco). La cosa curiosa è che venivo invece da una partita a Cisterna che avevo giocato malissimo".

La Lube è più forte dello scorso anno?

"Ci ha battuto nell’amichevole di Jesi, anche se siamo sempre stati vicinissimi nei parziali. Per me sì, è più forte. Gioca più di squadra".

E a Dirlic a cui lei ha tolto il posto da titolare...

"Petar è un amico, una brava persona. Con lui non c’è mai stato un problema qui a Milano, anzi è un atleta che fa tutto per la squadra".

Di fronte non avrà Podrascanin a muro, un bel vantaggio no?

"Si sicuro".

Chi le piace in particolare della Lube?

"Chinenyeze è fortissimo. Poi ha preso Loeppky, schiacciatore intelligente".

Chi vincerà domani?

"Noi non siamo favoriti, Milano nella SuperLega è una sorta di outsider. Visto che all’Allianz Cloud (ex PalaLido) finisce sempre al 5° set, dico che vinciamo 3-2".