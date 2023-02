I donatori comprano un mezzo per gli anziani

di Antonio Tubaldi

Croce Gialla Recanati in festa insieme a "Progetti del Cuore": è stato consegnato, infatti, nei giorni scorsi, il nuovo furgone Fiat Doblò completamente attrezzato per lo spostamento delle persone con difficoltà deambulatorie. La raccolta delle adesioni era partita un anno fa da parte della società incaricata, ovvero "Progetti del Cuore Società Benefit srl" e ai circa 50 aderenti, fra professionisti e aziende del territorio, a fronte del loro contributo economico, è stata garantita la presenza del proprio marchio sul mezzo. Si tratta di un valido aiuto per il servizio di mobilità gratuita: l’associazione di volontariato recanatese continuerà così ad occuparsi, come fa ormai da decenni, di coloro che hanno delle difficoltà negli spostamenti rafforzando il servizio messo a disposizione per la parte fragile della comunità del territorio di Recanati, Porto Recanati e limitrofi. "Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi sponsorizzando il progetto", commenta il presidente del sodalizio Roberto Cesini. Inoltre, "un ringraziamento va anche alle amministrazioni comunali di Recanati e Porto Recanati che hanno dato il loro patrocinio. Per noi è molto importante ricevere il mezzo attrezzato, così possiamo essere più efficienti sul territorio. Il nostro servizio si rivolge alle persone sole, principalmente anziani senza mezzi propri e senza possibilità di recarsi nei luoghi di cura, senza dimenticare i ragazzi diversamente abili che aiutiamo a raggiungere il posto di lavoro o la scuola", prosegue Cesini. Nell’anno appena concluso "abbiamo effettuato in tutto 14.284 prestazioni di cui 6.845 per i servizi sociali percorrendo 440.649 chilometri di cui 161.791 per trasporti non sanitari; il resto è per l’emergenza e per i trasporti programmati in ambulanza", conclude il presidente del sodalizio. A oggi il parco macchine della Croce Gialla ammonta a 10 ambulanze (a marzo ne arriveranno altre due che andranno a sostituire le più vecchie), otto pulmini per disabili e tre taxi sociali. A prestare la propria attività oggi sono 80 volontari a cui si aggiungono 13 dipendenti e cinque collaboratori che coprono anche il servizio di emergenza-urgenza nelle postazioni di Recanati, all’interno dell’ospedale di comunità, e a Porto Recanati, nei locali messi a disposizione del Comune. Nella città rivierasca l’associazione ha già stipulato un contratto di locazione per garantire una propria postazione fissa e sono in corso i lavori necessari per garantire che i nuovi locali siano a norma e pienamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.