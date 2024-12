I genitori dal sindaco:: "Riaprite il giardino"

"Caro sindaco, caro dirigente, questa lettera è da parte di mia sorella Nora che vorrebbe tornare a giocare nel giardino della scuola. Vorrebbe tornare a piantare le piantine con i suoi amici e a raccogliere i pinoli. Le manca tanto giocare ad Acchiapparella con Diego, Erica, Nicolas e Nico. Le potete fare questo regalo di Natale? Sarebbe davvero molto felice". È quanto si legge nel testo di in una lettera indirizzata al primo cittadino Fabrizio Ciarapica e al dirigente scolastico dell’istituto di via Ugo Bassi, Maurizio Armandini, da parte del fratellino di una bambina che frequenta la scuola d’infanzia in via dei Mille. Qui, dallo scorso 7 ottobre, è stata disposta la chiusura degli spazi esterni dopo che un bambino aveva ingerito un fungo senza tuttavia conseguenze per la salute. La lettera è stata consegnata al sindaco nel corso di un incontro che il primo cittadino ha avuto con un gruppo di genitori già intervenuti su queste colonne per sollecitare il preside alla riapertura.

Ciarapica ha ascoltato le preoccupazioni di genitori e bambini impegnandosi ad un ulteriore confronto con il dirigente della scuola per valutare la situazione.

"L’Istituto di via Ugo Bassi – afferma il gruppo di genitori – è l’unico ad avere applicato un regime di chiusura come soluzione al problema funghi. Guardando al nostro territorio, a pochi chilometri di distanza, situazioni analoghe si sono risolte con un accordo tra scuola e Comune aumentando manutenzione e monitoraggio. Il tutto senza akcun impatto sui bambini. Al primo cittadino chiediamo quindi di lavorare con il dirigente scolastico per arrivare ad una tempestiva riapertura del giardino della scuola. A questo punto ci appelliamo alla sensibilità di entrambe le istituzioni affinché facciano questo regalo di Natale ai nostri figli".

fra. ros.