I sapori delle Marche rurali, con i Gal incontro all’Abbadia di Fiastra

"I sapori delle Marche rurali", il progetto che vede insieme i sei Gruppi di azione locale marchigiani, chiama a raccolta tutti gli operatori dell’enogastronomia, del turismo e dell’accoglienza per degli incontri sui territori. Per il Gal Sibilla, della nostra provincia, l’appuntamento è martedì alle 10.30 all’aula verde dell’Abbadia di Fiastra. A essere toccati sono mondi come quelli dell’olio, del vino, della birra o del tartufo sviluppando percorsi turistici che mettono insieme gli attori della filiera.