Successo per la tappa dell’Infinito Tour del gruppo "I sette in condotta" al teatro Don Bosco. La serata, promossa in favore della Casa Accoglienza Maceratese Odv e patrocinata dal Comune, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, con la vicinanza di molteplici personalità del mondo politico locale e regionale. Lo spettacolo ha avuto un intermezzo dedicato proprio alle attività dell’Associazione; l’intervento della dottoressa Laura Scortechini dell’U.O.C. del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Macerata, ha ricordato l’importanza della prevenzione e delle cure accanto ad azioni positive. "Musica e solidarietà per garantire un’infinita attenzione alle persone che in questo momento stanno affrontando la malattia e a tutti loro cari" ha affermato il presidente Claudio Gigli. Il concerto ha riproposto i più grandi successi del cantautorato italiano, svariando dal pop al rock. Prossimo appuntamento in programma a Porto Potenza il 12 dicembre.