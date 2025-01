I versi di Chiara Batoni in una raccolta di otto poeti

"I versi dei poeti scorrono come un fiume, dalla sorgente sino al mare, accompagnando i lettori sino a farli divenire parte del tutto": è questo l’incipit del libro "I Poeti di Ponte Vecchio" (Dantebus edizioni) che pubblica in ognuno dei volumi, di cui è composta la collana sia in formato cartaceo che ebook, le poesie di otto autori contemporanei. Fra questi figura anche la recanatese Chiara Batoni che fin da bambina – confessa – amava giocare con le parole. Ottima studentessa del liceo classico recanatese, dove si era appassionata alla filosofia, alla poesia e alla lettura dei classici, si è successivamente laureata in giurisprudenza. Subito dopo la laurea, per alcuni anni, si occupa con impegno e passione dell’azienda di famiglia, fino alla nascita dei suoi due figli, Flavio e Glauco, ai quali si dedicherà completamente negli anni successivi.

L’amore per la letteratura e la poesia non l’abbandoneranno mai, anzi cresceranno fino a trasformarsi in arte creativa, tanto che a fine anno uscirà anche una sua opera monografica che sarà presentata alla fiera del libro "Più libri più liberi", che si terrà a Roma a dicembre.