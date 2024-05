Il campione Uncini al Motoraduno

Il 40esimo motoraduno di Recanati, organizzato dal Moto Club Franco Uncini, ha fatto vibrare le strade della città con il rombo dei motori e l’energia dei partecipanti provenienti da ogni angolo del paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria. Ospite d’onore il campione del mondo Franco Uncini che ha guidato, con la sua fiammante Suzuki e accompagnato dal nipote Romeo, il giro turistico attraverso le strette vie della città fino al santuario della Santa Casa di Loreto con il gruppo riunito in piazza della Madonna per ricevere la benedizione del motociclista con la presenza del vescovo Fabio Dal Cin. Dopo il giro panoramico, la carovana di motociclisti ha raggiunto un ristorante del luogo dove si sono svolte le premiazioni.

Il 17esimo Trofeo "Memorial Andrea Cesca" per i Motoclub extra regione se lo è aggiudicato il Friuli Venezia Giulia mentre il trofeo "Memorial Adalberto Andreoli" per i gruppi Regionali è andato al Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, premiato come gruppo più numeroso, mentre a "i Criminali" di Pesaro sono stati premiati nella categoria non tesserati F.M.I. Inoltre riconoscimenti a tutti i partecipanti di tutte le altre regioni.

La giornata si è conclusa con una bella lotteria e con i ringraziamenti del presidente Daniele Cesca a tutti i partecipanti e con il promemoria del prossimo appuntamento che sarà il 9 giugno con il 17esimo Motoraduno di Bolognola per poi ritrovarsi a Recanati il 17 e 18 agosto con il 20esimo motoraduno della papera.