Il carcere di oggi visto da Livio Ferrari

Oggi alle 18,45 nella libreria caffè Passepartout di Recanati verrà presentato il volume ’Il carcere in italia oggi - Una fotografia impietosa’ (Apogeo Editore, 2024). Sarà presente l’autore Livio Ferrari che dialogherà con il giornalista Italo Tanoni. Livio Ferrari è giornalista, scrittore e cantautore, esperto di politiche penitenziarie, fondatore e direttore dal 1988 dell’Associazione di volontariato ’Centro Francescano di Ascolto’ di Rovigo, fondatore e portavoce del ’Movimento No Prison’ dal 2019, direttore responsabile della rivista dei detenuti del carcere di Rovigo ’Prospettiva Esse’ dal 1997, autore di numerosi libri e di album musicali. È anche ideatore e regista dal 2006 dello spettacolo ’Il carcere in piazza’.

Secondo lo scrittore rodigino, le carceri italiane, sono lastricate di odio e violenza, dentro un elenco infinito di vittime, ed è ormai dimostrato che le leggi da sole non sono sufficienti a tutelare le persone che hanno perso la libertà, in quanto il carcere è un luogo così chiuso che parlare di trasparenza, quella che invece dovrebbe esserci in quanto siti di esecuzione della giustizia, è impossibile e impraticabile, i muri che lo determinano sono il primo e fondamentale elemento di lontananza dalla città libera e dalle garanzie di rispetto dei diritti.