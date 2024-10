Il Chiesanuova pensa in grande. Mobili: "Ho l’imbarazzo della scelta"

Cambia l’ora ma il Chiesanuova non vuole cambiare le sue abitudini, cioè continuare a stupire. Oggi alle 14.30 al "Sandro Ultimi" va in scena il quasi derby Chiesanuova-Montefano che un anno fa valeva la vetta dell’Eccellenza mentre ora vede i biancorossi al secondo posto con 15 punti (- 1 dalla Maceratese) e i viola ben più indietro, dodicesimi assieme al Tolentino con meno della metà dei punti, 7. Tanto è sereno dunque un Chiesanuova oltretutto unico imbattuto nella categoria, tanto invece è nervoso un Montefano che ha anche operato la drastica decisione del cambio in panchina. Il nuovo mister, l’ascolano Peppino Amadio, esordirà proprio oggi e per far rialzare la squadra potrà contare anche sul centrocampista Alla appena rientrato dal prestito alla Vigor Senigallia. In casa Chiesanuova si sogna la vittoria che sarebbe speciale visto quanto è sentita la sfida e Mobili avrà il vantaggio di poter contare su tutta la rosa. "Recuperiamo Morettini e Ajradinoski, in più anche Trabelsi sta bene. Insomma ho l’imbarazzo della scelta e non avremo scuse". Il Montefano spera nella classica scossa legata al cambio in panchina... "Amadio è tra i colleghi che stimo di più, mi piace perché rimane equilibrato anche nei modi. Rispettavamo il Montefano e lo rispettiamo ancor più ora, consapevoli che avrà grande spirito di rivalsa. Sono certo che sarà una partita equilibrata". Rispetto al pari di Fabriano in cosa deve migliorare la squadra? "Se riusciremo a passare in vantaggio dovremmo essere più bravi a chiuderla".

Andrea Scoppa