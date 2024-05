"Il circo delle favole", spettacolo per bambini al teatro Rossini

Rassegna teatrale "Dalla terra alla luna", mercoledì va in scena al teatro Rossini l’ultimo appuntamento del progetto di promozione e avviamento al Teatro promosso dal Comune. Ospite, il Collettivo teatrale Bertolt Brecht di Formia, con l’ultima produzione "Il circo delle favole". Si tratta di una iniziativa dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria e, dunque, sarà per loro una nuova esperienza e una nuova emozione. La stagione civitanovese è parte di Tir-Teatri in rete, il più grande e longevo circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud delle Marche, operativo da trentotto anni e con la direzione artistica di Marco Renzi.

"Il rapporto tra teatro e scuola viene da lontano – spiega – ed ha sempre portato con sé stimoli e implicazioni importanti, in grado di coinvolgere la didattica e la crescita, la formazione e la socialità. L’esperienza del teatro – conclude il direttore artistico – risulta allora ancora più significativa e a tutti deve essere data la stessa opportunità; in questo senso va letto l’impegno di portare in platea quanti più bambini possibile, soprattutto quelli che difficilmente ci sarebbero autonomamente andati con le loro famiglie".

re. ma.