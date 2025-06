Il Comune a lezione sui rifiuti

Il Comune manda due dipendenti a scuola per imparare di più sul tema della raccolta differenziata, dell’abbandono dei rifiuti e delle conseguenti responsabilità penali e amministrative. Si tratta di un corso webinar che ha lo scopo di porre l’attenzione su questi temi, sugli adempimenti alla luce delle ultime novità legislative e sugli obblighi dei Comuni e dei sindaci e di tutti i soggetti che partecipano all’iter della tracciabilità del rifiuto, dal produttore fino a chi lo smaltisce. Al corso parteciperanno un agente della polizia locale e una unità addetta al servizio di igiene urbana. Poi si tratterà di agire sul territorio, provando ad applicare tutti gli strumenti che la legge offre per punire chi non rispetta le regole dello smaltimento, e a Civitanova ce ne sono a iosa di esempi; tra chi abbandona i rifiuti in campagna fino a chi continua a non rispettare le regole della raccolta porta a porta, anche perché le sanzioni sono poche e le annunciate telecamere che avrebbero dovuto vigilare le isole ecologiche e i quartieri ancora meno.