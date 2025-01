Il Comune: vigileremo di più. Sgomento e rabbia nell’istituto

Un grave episodio di violenza ha scosso l’Iis Mattei di Recanati. La notizia riferita ieri è quella di uno studente aggredito da altri due studenti. La vittima è un 14enne di Porto Recanati e l’episodio si è verificato all’interno del perimetro scolastico, vicino all’ingresso principale, nell’area del parcheggio. Il 14enne frequenta il primo anno dell’istituto. Secondo la ricostruzione dei fatti, è stato avvicinato da due coetanei poco dopo le 13, all’orario di uscita da scuola. Uno degli aggressori frequenta lo stesso istituto mentre l’altro è più grande di un anno e non appartiene alla scuola. I due si sono avvicinati alla vittima invitandola ad appartarsi nell’area del parcheggio interno della scuola. Dopo alcune parole, il 14enne è stato colpito con pugni violenti alla testa e gli è stato spruzzato spray al peperoncino negli occhi mentre era a terra.

L’episodio ha generato sgomento e indignazione tra studenti, famiglie e docenti e la dirigente dell’istituto, Antonella Marcatili, si è detta sorpresa e turbata. Sull’episodio interviene anche il sindaco Emanuele Pepa. Il tavolo anti bullismo del Comune era stato già convocato dall’assessore ai Servizi sociali Emanuela Pergolesi quando, appena un’ora e mezza prima, è avvenuta l’aggressione.

Un incontro tra amministrazione, carabinieri, polizia municipale, condiviso anche con i dirigenti comunali, gli assistenti sociali e la psicologa Margherita Carlini, proprio per fare il punto sui fenomeni di aggressività minorile che stanno già da alcuni mesi preoccupando la cittadinanza. Parole di condanna del gesto arrivano dal sindaco, che non manca di esternare la propria vicinanza alla dirigente scolastica dell’istituto tecnico, Marcatili, ai ragazzi colpiti e alle loro famiglie, sottolineando anche la volontà decisa di contrastare questi atteggiamenti da parte di alcuni ragazzi. "Il Comune intende vigilare sui fenomeni di bullismo che si verificheranno nel territorio, con l’obiettivo di responsabilizzare questi ragazzi anche con azioni di contrasto al disagio giovanile che stiamo già mettendo in campo e con la collaborazione con le forze dell’ordine del territorio", le parole di Pepa. "Verrà certamente posta in essere una maggiore vigilanza sul territorio, anche coinvolgendo i dirigenti scolastici per una tempestiva segnalazione di segnali di disagio e violenza", ha concluso.

Asterio Tubaldi