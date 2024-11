Il difensore. Romagnoli all’Aurora Treia

Il difensore Andrea Romagnoli approda all’Aurora Treia, in Promozione, dopo aver trascorso le ultime tre stagioni al Corridonia. Si tratta di un giocatore esperto, classe 1986, che vanta presenze in Serie D con la maglia della Maceratese. Romagnoli conosce bene la categoria dopo aver militato con compagini importanti come Trodica, Sangiustese, Valdichienti Ponte, Elpidiense Cascinare e Casette Verdini. "Un caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza, staff, collaboratori e tifosi", si legge nella nota della società.