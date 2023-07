Il Lavoro come Passione, Incontro con Paolo Crepet a Villa Fermani

Nel verde del parco di villa Fermani, martedì (ore 21.15), arriverà lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet per un incontro dal titolo "Il lavoro come passione", che si inserisce nell’ambito del festival del Progetto "Non a Voce Sola" dove sono previsti dialoghi al femminile, rassegna di poesia, filosofia, narrativa, musica ed art. "Il tema trattato è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale – ha affermato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – in quanto funzionale al più grande progetto dedicato al mondo del lavoro finalmente avviato: ’Maestria’. Un festival dedicato alla celebrazione e promozione del saper fare, maestria appunto, il saper fare in modo eccellente un’opera. L’artista, l’artigiano, l’imprenditore ed il singolo lavoratore che ama il proprio lavoro, tutti caratterizzati da questa grande passione e competenza del fare. Un festival sul lavoro in tutte le sue forme – ha sottolineato –. Siamo certi che Crepet, come sua consuetudine, saprà aiutare i presenti a riflettere sul modo migliore di vivere il lavoro, di cercare il proprio lavoro, su come aiutarsi a sostenere le passioni dei più giovani e dei meno giovani". L’incontro è ad ingresso libero e gratuito (per info: 338.4162283).