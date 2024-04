Il libro di Barbara Malaisi protagonista a "Biblioteca viva"

Domani a Caldarola la presentazione del libro dal titolo "22", di Barbara Malaisi, B.M.K.Plum. L’appuntamento è alle 17.30 in biblioteca e rientra fra le iniziative del progetto "Biblioteca viva". L’incontro sarà soprattutto un confronto libero e aperto per conversare con l’autrice, introdotta da Mina Sehdev e Lucia Nardi, le quali tratteranno i temi del simbolo e dell’archetipo, e accompagneranno il pubblico a scoprire quello che è un romanzo evolutivo, "nato a caso ma non a caso", come l’autrice sottolinea. Protagonisti Albina, un mazzo di tarocchi e un amico sbadato. "Un ritrovamento inaspettato destinato a cambiare per sempre l’idea che Albina ha della sua storia – si legge nella descrizione del libro –, della sua famiglia e di sé. In un susseguirsi di emozioni e di eventi che ne metteranno alla prova tenacia e capacità di reazione, la protagonista affronterà un processo di trasformazione profonda che la condurrà a mettere in discussione persino il proprio nome. Albina scoprirà segreti del passato che devono essere portati alla luce, parole mai dette che devono essere pronunciate, sodalizi ormai estinti che devono tornare a esistere. Anche l’amore tornerà a fare capolino nella sua vita. Ammesso che sopravviva".