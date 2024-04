Il liceo Leonardo da Vinci rende omaggio a Pasolini con fotografie e incontri

Il Polo Liceale Leonardo da Vinci (1.700 studenti, quattro indirizzi) ha presentato il progetto "Pasolini: un corsaro in forma di rosa". Si svolgerà da aprile al marzo 2025, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri. "Obiettivo – ha detto la professoressa Maria Grazia Baiocco, curatrice dell’iniziativa, in collaborazione con l’attore-regista Giorgio Felicetti, il Museo Magma, Civitanova Film Festival e il Cinema Cecchetti – è quello di far conoscere ai giovani (presenti già con una folta delegazione, ndr) il poeta, regista ed intellettuale Pier Paolo Pasolini (1922-1975), che ha contrassegnato la storia culturale italiana del dopoguerra, sempre ricco di spunti innescando polemiche che hanno sempre fatto riflettere, sia con i famosi "Scritti corsari" apparsi da Garzanti nel 1975, dopo essere stati pubblicati sul Corsera, sia con i molteplici film". All’ingresso dell’Auditorium è già visitabile i la mostra su Pasolini. Sono scatti del famoso Mario Dondero: fotoreporter che ha viaggiato ovunque, infine è rimasto incantato dalle Marche, tanto da vivere a Fermo. Di lui ha parlato l’amico Ivano Quintavalle fondatore della Fototeca. Enrico Lattanzi del "Magma" ha sottolineato l’importanza di questa serie di incontri su Pasolini per la "società civitanovese", esprimendo l’apprezzamento per i docenti del Liceo, che hanno messo a punto questo evento. La segretaria del Museo, Barbara Carano, ha sottolineato l’interesse che susciterà sicuramente la figura di Pasolini tra i giovani e gli studenti. Si terrà un "contest" per un manifesto "Pasolini e i giovani". Pasquale Moretti (grafico) ha spiegato come ha elaborato tecnicamente quello del progetto Pasolini. Michele Fofi e Peppe Barbera hanno elencato invece i film di Pasolini che verranno proposti gratuitamente al Cecchetti e quelli di altri registi che si sono cimentati su di lui. Verrà a Civitanova il famoso Ninetto Davoli, lanciato a Pasolini, di recente ospite nei programmi pomeridiani della Rai. Giorgio Felicetti ha sottolineato che il poeta-regista è stato una figura davvero "poliedrica" del quale ognuno ha apprezzato o criticato alcuni aspetti, ma immancabile punto di riferimento per tutti, a molteplici livelli. Egli proporrà lo spettacolo "Corpus Pasolini", dando il via ad un Laboratorio intensivo. Il Poeta Umberto Piersanti, infine, ha ricordato i rapporti tra Pasolini e lo scrittore urbinate Paolo Volponi, mentre il chitarrista Lorenzo Sbarbati ha cantato brani di De Gregori e De André.

Ennio Ercoli