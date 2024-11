Il Natale prende vita con la "Rassegna Presepi"

Si prepara ad accendersi il Natale di Corridonia, che quest’anno proporrà la prima edizione della "Rassegna Presepi", organizzata dal Comune con il centro "Monsignor Raffaele Vita". La partecipazione sarà gratuita e rivolta a coloro che intendono condividere il risultato del proprio lavoro artigianale. Il concorso sarà articolato in due categorie: scuole e presepisti amatoriali. "L’iniziativa è aperta a tutti – ha illustrato l’assessore Gemma Acciarresi (nella foto) –, si potrà esporre in uno spazio privato esterno come il giardino oppure sotto al loggiato del municipio, per valorizzare ulteriormente piazza Corridoni che quest’anno ospiterà anche l’albero di Natale. Per i finalisti saranno in palio due premi da 200 euro per le scuole, mentre il primo classificato tra i presepisti amatoriali si aggiudicherà 300 euro, il secondo 200 e il terzo 100. Tutte le iniziative natalizie fanno parte del progetto presentato nell’ambito del bando Accoglienza promosso dalla Regione, per il quale ci sono stati assegnati 15mila euro. Sulle oltre 200 domande, nella graduatoria siamo tra i primi quindici Ccomuni assegnatari, così questi fondi sono stati destinati a finanziare parte del programma per il Natale e a breve renderemo noto il cartellone completo". Le iscrizioni, tramite il modulo nel sito del Comune, sono aperte e chiuderanno il 7 dicembre. Le saranno esposte dall’8 dicembre al 6 gennaio.