Il negozio di Emergency aperto fino a Natale: "Tante idee per i regali"

Inaugurato a Macerata l’unico negozio Emergency nelle Marche: sarà aperto, all’incrocio tra via Lauri e corso Garibaldi, fino alla vigilia di Natale. All’interno sono presenti prodotti di vari paesi dove l’associazione umanitaria opera. Dall’oggettistica alle magliette fino a piccole opere d’arte, tutto è fabbricato in maniera ecologica, solidale e sostenibile. Il ricavato andrà interamente a finanziare l’operato di Emergency. "Questo è il secondo anno che apriamo a Macerata, l’anno scorso è stato un successo – raccontano i volontari Cinzia Galassi, Benedetta Bassetti (nella foto), Dante Guglielmi e Giovanna Ricci –, abbiamo prodotti dallo Sri Lanka, dall’ Afghanistan, dall’Uganda, dal Laos. Non possono mancare poi i prodotti tipici del Natale. I progetti di Emergency che finanzieremo con i ricavati sono gli ospedali che abbiamo in otto paesi, la nave Life support che salva vite nel Mediterraneo e tutte le operazioni umanitarie che l’associazione propone. I pilastri di Emergency sono essenzialmente due, la sanità gratuita per tutti e la lotta alla guerra e alla produzione di armi". Emergency è formata da volontari e si finanzia, oltre che con questi negozi, con le donazioni e il 5x1000. "Come Emergency ci ispiriamo alla dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che elenca i diritti fondamentali inalienabili di tutti gli esseri umani. Il 10 dicembre ne ricorrerà l’anniversario – ricordano i volontari –, inoltre andiamo in varie scuole tra Civitanova, Montecosaro, San Severino e prossimamente all’Ite di Macerata, a presentare progetti di educazione alla pace e ai diritti come quello alla casa e al lavoro, oltre che alla sanità". Tra libri, magliette e sciarpe, il negozio è un’ottima occasione per un regalo natalizio: vi si trovano anche torroni, croccanti e dolci tipici. All’interno è inoltre possibile, indossando un visore 3D, osservare l’operato concreto dell’associazione umanitaria che i ricavi vanno a finanziare. Il negozio è aperto dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’ultimo giorno, il 24 dicembre, resterà aperto fino alle 18.

Lorenzo Fava