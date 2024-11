"Il nostro impegno per i più deboli"

Il volontariato vincenziano da oltre mezzo secolo continua ad operare a Civitanova, sostenendo le persone povere, sole ed anziane, con visite periodiche in casa in segno di amicizia e consegnando dei viveri necessari per andare avanti. Ne ha parlato nella Collegiata San Paolo Cristiana Valeri (foto), presenti il parroco don Francesco Miti, il presidente della Pro Loco, Aldo Foresi, nonché i ragazzi scouts e molte persone della Città Alta. "Svolgiamo la nostra presenza sia al Porto che nel centro storico – ha detto Cristiana, che dal febbraio 2023 è vice-presidente nazionale dell’Associazione cattolica, dopo essere stata presidente regionale dal 2019 – dove ci sono persone con più difficoltà a muoversi in autonomia. Nella giornata di domenica sono stati raccolti fondi e generi alimentari, che in questi giorni verranno consegnati nelle case, nel segno della fraternità solidale. Un prezioso raggio di luce nella comunità cittadina".

Ennio Ercoli