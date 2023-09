Il Ponte del Diavolo a Tolentino: Masotti: "Accoglienza fantastica"

"Non ero mai stato a Tolentino e non avevo mai recitato su un ponte. Spero di tornare presto nelle Marche perché l’accoglienza è stata fantastica. Ora sono impegnato con le riprese de "Il paradiso delle signore": abbiamo davanti altri quattro mesi, la seconda parte di stagione sarà ricca di colpi di scena". È stato il commento dell’attore Pietro Masotti, ospite speciale della rievocazione "Sul Ponte del Diavolo…tra storia e leggenda", organizzata a Tolentino dall’associazione ’I Ponti del Diavolo’ (con presidente Carla Passacantando).

Presenti il sindaco Mauro Sclavi, il vicesindaco Alessia Pupo, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi e il consigliere comunale Samanta Casali. Il corteo storico è partito da piazza Don Bosco per poi proseguire in piazza della Libertà, dove c’è stato uno spettacolo, e infine ha raggiunto il Ponte del diavolo con momenti sulla vita del Duecento e sulla leggenda. Si sono esibiti il gruppo dei tamburini e sbandieratori di Offagna, le ballerine di "Sfumature danza" dirette da Daniela Marinucci e il gruppo ’Il Ponte del diavolo’ per la rievocazione. Nuova la competizione di sbandieratori tra le cinque contrade (Ributino, Pianciano, Ancaiano, Paruccia, Calcavenaccio), che consisteva nel lancio della bandiera più in alto possibile.

Ha vinto contrada Ributino con lo sbandieratore Alessio Rosati. La serata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici offerti da forno ristorante Rispan, Varnelli, Tre Mori, Cantina Serboni, Acqua Nerea. Al temine è partita la caccia all’autografo e al selfie con Masotti.