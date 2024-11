Il prorettore Unicam a Pechino con Mattarella

Anche il prorettore vicario dell’Università di Camerino Emanuele Tondi (nella foto) è in questi giorni a Pechino, in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina. Il programma della visita, infatti, prevede anche un forum tra i rettori dei due paesi denominato "China-Italy University Rectors Dialogue Meeting" nel corso del quale, alla presenza dei due capi di Stato e di diversi funzionari, sarà proposto un protocollo bilaterale sull’innovazione tecnologica e lo scambio di conoscenze nei settori scientifici e umanistici.

"I consolidati rapporti l’Università di Camerino e numerosi atenei della Cina – afferma il professor Tondi – hanno contribuito alla formazione di numerosi cittadini cinesi, i quali ricoprono oggi ruoli apicali nei dipartimenti di diverse università e aziende, oltre a rappresentare opportunità di ricerca e formazione per i nostri docenti e studenti. Con il recente finanziamento del progetto presentato nell’ambito del bando Pnrr Tne Unicam consoliderà e svilupperà le relazioni sino-italian, con l’obiettivo di definire programmi di doppio titolo e titolo congiunto nelle discipline incluse nel protocollo bilaterale".