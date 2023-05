Il rettore: "Vicini alla famiglia"

L’Università di Macerata è sconvolta per l’improvvisa scomparsa della studentessa Samanta Marchegiano. Il rettore John McCourt si è tenuto informato sulla situazione con le forze dell’ordine e ha sentito il padre per esprimere la vicinanza dell’ateneo. "In un momento di così grande dolore – le parole del rettore – la nostra comunità universitaria è vicina ai genitori di Samanta, alla sorella, ai compagni di studi, alle amiche e agli amici. La perdita di una persona così giovane, di una figlia, è una tragedia che nessuna parola può attenuare. Non possiamo far altro che metterci a servizio per qualsiasi forma di supporto". L’Università ricorda che il servizio psicologico di Unimc è a disposizione degli studenti ([email protected]). Anche il Gio Basket Ortona si stringe ai familiari: "I dirigenti, lo staff tecnico e tutti gli atleti ed atlete della Gio Basket Ortona, con sgomento e incredulità, apprendono della prematura scomparsa della giovane Samanta, ricordandola nei suoi trascorsi cestistici nella nostra società, come una ragazza piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Ai familiari tutti, in particolare alla sorella Gabriella, anch’ella nostra ex atleta, rivolgiamo le più sentite condoglianze, in un momento così difficile da accettare. Ciao Samanta, non ti dimenticheremo mai".

c. g.