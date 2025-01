Il sostegno del Comune al Santo Stefano

Martedì mattina il vicesindaco con delega allo sport Giuseppe Castagna, insieme al capogruppo di maggioranza Mirco Braconi, ha partecipato alla presentazione della squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano Sport di Porto Potenza, che si è tenuta nella sede della Regione Marche. Era presente anche il governatore Francesco Acquaroli. La formazione portopotentina, attualmente militante nel campionato nazionale di serie A, si sta preparando in questi giorni alla sfida dell’European Champion Cup a Madrid. Per questo il vicesindaco Castagna ha voluto fare gli auguri alla squadra marchigiana in vista del prestigioso torneo internazionale. "Una realtà importantissima per la nostra città – ha commentato Castagna –, dal grande valore sportivo e sociale. A questi ragazzi, che con le loro imprese sul campo ci riempiono di orgoglio, facciamo un grande in bocca al lupo per le sfide che li attendono nelle prossime settimane".