Il sultano della chitarra Steve Hackett in concerto a "Sferisterio Live"

Steve Hackett, il "sultano della chitarra", il 5 settembre sarà a Sferisterio Live. Membro dei Genesis, torna in Italia portando in tour lo spettacolo "Genesis Greats - Lamb Highlights & Solo", che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico "The Lamb Lies Down On Broadway", iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo. "Sarà un’esperienza musicale straordinaria, che catturerà l’attenzione di molti, soprattutto degli appassionati di rock progressivo – commenta l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –. La location, con la sua acustica impeccabile e l’atmosfera storica, sarà il palcoscenico ideale per l’interpretazione delle composizioni di uno dei più influenti chitarristi degli anni ‘70 e ‘80. Il concerto di Steve Hackett, con la sua capacità di innovare pur restando fedele alle proprie radici è ciò che lo rende unico e irripetibile. Sferisterio Live 2025, con la performance degli altri quattro artisti finora in calendario Gianna Nannini, Diodato, Massimo Ranieri e Alessandra Amoroso, sarà un’esperienza da vivere e rivivere per tutti gli amanti della musica". L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ‘70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band. Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King, che suona per Gary Moore e The mute gods; alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell, musicista di Steven Wilson; al sax, flauto e percussioni Rob Townsend, che suona per Bill Bruford, al basso e chitarra Jonas Reingold dei The flower kings e alla voce Nad Sylvan degli Agents of mercy. I biglietti sono già in prevendita sul sito Ticketone.