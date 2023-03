"Il Teatro delle Armonie" a Castelraimondo Applausi per lo spettacolo "Vizio di famiglia"

La sesta rassegna "Il teatro delle armonie" ha presentato, sabato scorso al Lanciano Forum di Castelraimondo, la commedia di Edoardo Erba "Vizio di famiglia", messa in scena dall’associazione "Artistica…mente" di Loreto, per l’adattamento e la regia di Antonella Pelloni. "Gli attori sono stati sorretti da una grande bravura – spiega l’organizzazione, ovvero la Compagnia Valenti con il Comune – ma anche da una strabiliante capacità di sostenere, tenere e mantenere un ritmo veramente sorprendente. Commedia a tratti provocante, a tratti sconcertante, in altri momenti sorprendente. Insomma, una serata coi fiocchi al Lanciano Forum".