"Il verde in città è abbandonato e nessuno mi ascolta: io lascio"

"Non è facile uscire dalla maggioranza e passare al gruppo misto". Il consigliere comumale di Tolentino Antonio Trombetta (foto) ha comunicato la scelta durante l’ultima seduta consiliare. Aveva le deleghe a progetti di tutela ambientale, gestione del verde, dei parchi e del servizio raccolta rifiuti. Ha spiegato che Tolentino è molto indietro con le potature, tra "sfalci a novembre con l’erba alta mezzo metro, mancanza di programmazione, problemi nei viali". "A inizio mandato si era detto di tagliare le piante pericolose, sostituendole; finora abbiamo fatto solo il taglio. Foro Boario è un disastro. Sono cose che ripeto da anni. È la seconda volta che mi tocca prendere la porta perché quello che dico non viene ascoltato". Nel 2021, sotto la precedente amministrazione si era dimesso. Ha toccato anche il tasto Dengue: "Il sindaco non si è neanche preoccupato di telefonarmi, anche in quel caso ho contato meno di niente. Non sono riuscito a mettere un fiore in piazza Martiri di Montalto dalla festa di San Catervo dell’anno scorso, ci sono ancora i vasi vuoti". Ha ricordato poi i finanziamenti non ottenuti dalla Regione. "A fronte di tante mortificazioni ricevute, l’unica strada è andare via. Però vi avrei fatto un piacere. L’ho fatto con Pezzanesi ma non lo ripeto: resto fino a fine mandato. Ho 67 anni e pretendo un minimo di rispetto. Tra le mie deleghe c’era progettazione del verde: vi siete chiesti se avessi un progetto per gli ingressi della città? No. A cosa serve allora la delega? Non ci sono fondi per le potature. Ma si possono fare le multe per gli abbandoni selvaggi di rifiuti e per chi non rispetta il regolamento polizia rurale. Quanti controlli sono stati fatti? Avremmo risparmiato soldi per le manutenzioni".