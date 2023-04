Impegno a non gettare in acqua plastica e altri rifiuti

La Capitaneria di porto di Civitanova non s’è sottratta alle celebrazioni della "Giornata del mare e della cultura marinara", istituita a livello nazionale nelle more di un decreto legislativo del 2017 con l’intento di coinvolgere istituzioni, cittadini e studenti in direzione di una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di un patrimonio di cui l’Italia è particolarmente ricca. La data ufficiale e simbolica venne fissata per l’11 aprile, ma è possibile festeggiarla anche a ridosso. La nostra Capitaneria ha scelto la giornata di ieri invitando per una full immersion gli studenti delle classi quinte della scuola primaria ’San Giovanni Bosco’ di Cascinare. Insieme ai loro professori i ragazzi sono stati sollecitati a momenti di riflessione, confronto e dibattito: tanto ’outdoor’ sui moli del porto, quanto al chiuso dell’Ufficio circondariale dove sono stati proiettati alcuni filmati e audiovisivi multimediali nel quadro di una conferenza didattico-ambientale tutta tesa alla divulgazione della cultura del mare. Pietra angolare della ricorrenza: la sensibilizzazione sui danni arrecati dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con particolare riferimento agli effetti dannosi sull’ecosistema della plastica gettata in mare. Più in generale si è battuto il chiodo sull’importanza della salvaguardia del patrimonio ambientale e sullo sviluppo sostenibile. Con la sottolineatura che è dovere di tutti i cittadini impegnarsi per la difesa e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Mario Pacetti