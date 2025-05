Impegno e passione, ai biancorossi il premio Macerata Più

È stato conferito alla Maceratese, promossa in D, il Premio Macerata Più, il riconoscimento istituito dal Comune di Macerata per celebrare le eccellenze sportive locali e sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’amministrazione comunale agli atleti e alle squadre che si distinguono a livello locale.

La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del palazzo comunale alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, alla vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, degli assessori Riccardo Sacchi, Paolo Renna, Oriana Maria Piccioni e al consigliere Pierfrancesco Castiglioni. "La Maceratese torna in D; un grande orgoglio – ha detto il sindaco – per la città e un ringraziamento al presidente Alberto Crocioni, all’allenatore Matteo Possanzini, alla squadra, a tutto lo staff e ai tifosi. In questo anno di gioie e momenti delicati, l’Amministrazione comunale non ha mai fatto mancare il supporto e la vicinanza a tutta la società".

Il Premio Macerata Più è andato al presidente Alberto Crocioni, al capitano Luca Cognigni, al coach Matteo Possanzini e alla squadra ed è stato ritirato dal direttore generale Stefano Serangeli e dal diesse Nicolò De Cesare. Durante la manifestazione Sacchi ha sottolineato come l’ottimo risultato ottenuto non sia solo il frutto del duro lavoro e della dedizione di giocatori e staff, ma anche il riflesso dell’affetto e del sostegno della città, che si è unita in un caloroso tifo lungo tutta la stagione e l’importanza di questo successo per la comunità locale.

Sacchi ha anche ricordato come Macerata stia vivendo un periodo di grande prosperità in ambito sportivo, un momento d’oro grazie ai successi ottenuti e ai traguardi raggiunti nelle varie discipline sia di squadra che individuali. L’assessore ha poi elogiato l’impegno dei giocatori e dello staff tecnico, ricordando l’impegno dell’Amministrazione nei confronti degli impianti sportivi, in questo caso di quello che sta riguardando i lavori di ristrutturazione generale e manutenzione straordinaria dello stadio Helvia Recina - Pino Brizi che tra pochi mesi sarà pronto per accogliere giocatori e tifosi per la nuova avventura in serie D.