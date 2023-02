Questo pomeriggio, alle 16, al teatrino parrocchiale di Pian di Pieca, a San Ginesio, va in scena "Il principe abusivo", commedia in due atti tratta dall’opera di Alessandro Siani. Sul palco, la compagnia teatrale "Il Fricchiò" di Falconara Marittima. Una commedia che assomiglia a una favola.

La storia è nota: uno scansafatiche viene scelto come fidanzato da una principessa che vuole pubblicità per le proprie iniziative di beneficenza. Il ciambellano di corte ha il compito di trasformarlo in un vero gentiluomo, compito più che arduo e che, tra fraintendimenti e situazioni paradossali, riesce a far sbocciare il vero amore. Una domenica pomeriggio per stare insieme, tutta la famiglia, divertirsi e sognare. Lo spettacolo è promosso dal Comune con la parrocchia Santa Maria Assunta di Pian di Pieca. Ingresso gratuito.